Время для неправильных толкований прошло, говорит Тэмми Брюс.

Некоторые люди могли неправильно толковать терпеливость президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в отношении Российской Федерации.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, комментируя сокращение его "дедлайна" на заключение мирного соглашения до 10 дней. По ее словам, Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что результаты его мирных усилий уже можно увидеть "по всему миру":

"Он был терпеливым, и это, возможно, было неправильно истолковано некоторыми людьми, но я думаю, что время для неправильных толкований прошло".

Трамп изменил риторику в отношении России

Напомним, вчера президент США объявил, что сокращает свой предыдущий 50-дневный ультиматум к России на прекращение войны и устанавливает новый срок - 10 дней до достижения мирного соглашения, иначе США введут санкции и пошлины до 100% против стран, которые продолжают торговлю с Россией.

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Трамп также отметил, что он очень разочарован кремлевским правителем Путиным, поскольку несмотря на надежду на прорыв после разговоров, реальность показала лишь дальнейшие бомбардировки и гибель мирных жителей.

Новый срок истекает примерно 8 августа, после чего, если Трамп не откажется от своих слов, ряд стран, среди которых Индия, Бразилия и Китай, могут столкнуться с высокими пошлинами.

Трампа неоднократно критиковали за слишком мягкое отношение к Москве. В частности, американский лидер продолжал утверждать, что Путин хочет прекращения войны, тогда как российские атаки и наступательные операции становились только масштабнее.

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