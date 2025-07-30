Европа, три десятилетия жившая в "мареве" ошибочных идей "Конца истории" и постоянно допускавшая стратегические ошибки, оказалась между "молотом и наковальней". С одной стороны, вопросами безопасности европейцев шантажирует Китай, который едва ли не прямым текстом обещает натравить своего "ручного" варвара Путина на цивилизацию, а с другой - США, которые угрожают оставить Европу безоружной перед тем же варваром. Примечательно, что Кремль стал главным "чучелом" для всех сторон.

"Конец истории" - это концепция философа Фукуямы, популярная в 90-е, согласно которой после распада СССР и окончания Холодной войны везде наступит мир, согласие и торговля без ограничений. Пока европейцы и, несколько меньше, американцы под руководством Меркель и Обамы радовались этому "концу истории" и думали о климате, защите демократии в целом и правах 54-х гендеров в частности, реваншисты-консерваторы со всего мира упорно вооружались, накапливая свои "козыри".

И вот сейчас - этим летом и на этой неделе - европейцам поставили два ультиматума. Первый - со стороны Пекина, который требует торговых уступок от европейцев и альянс против США, угрожая ЕС своими вассалами из Кремля. Ван И прямо говорил недавно, что Поднебесная не допустит поражения РФ в войне с Украиной. Но важен контекст этого заявления - оно было озвучено во время торговых переговоров и адресовано не украинцам, а именно европейцам. Что однозначно превращает это заявление в проявление шантажа в отношении ЕС.

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С другой стороны, Трамп упорно начал менять мировую торговую систему, "раздавая" всем вокруг новые пошлины (кроме РФ, правда), и требовать безумных уступок в обмен на уменьшение этих односторонних пошлин. Но в контексте Европы его главной "картой" тоже стали вопросы безопасности - намеки на ослабление защиты НАТО и Европы на фоне угроз со стороны Кремля. "Не пойдете на уступки мне - отдам вас Путину", - будто говорит Трамп. И европейцы на эти уступки пошли.

Выглядит как игра в "злого и доброго полицейского", срежиссированная Си и Трампом против Европы. Но вряд ли это так. Оба ведут себя как те сказочные волки возле шикарного таунхауса трех поросят - просто каждый дует в свою сторону, пытаясь воспользоваться стратегической уязвимостью Европы.

Европейские же розовые "поросята" в элитной коммуналке на 27 комнат, медленно и трудно, но все же выходят из своих "сказочных" мечтаний о "Конце истории", начиная понемногу качать мышцы и точить клыки.

И сейчас выглядит так, что Брюссель пошел на уступки именно Трампу, а не Си. Но и себе не забыл кое-что выторговать.

Саммит ЕС-КНР прошел у нас как-то незаметно. А зря. Ведь эти переговоры с китайцами были не менее важны (а может и более) именно в контексте российско-украинской войны.

Саммит был интересен, во-первых, тем, что до сих пор непонятно, в какие же даты он проходил. Европейская делегация, официально, называла даты 23-24 июля. То есть два дня. Но в Пекине настаивали, что этот саммит "был сокращен" и он проходил только 24 июля. А встречи в другие дни якобы были "вне саммита". Похоже на какие-то "танцы с бубном"... Но, на самом деле, для китайцев, для которых церемония важнее результата, это крайне важно. Ведь это мощное проявление неуважения и прямая угроза.

Обычно подчеркнуто вежливые китайцы, которые всегда очень осторожны в заявлениях, на этот раз вели себя, если не агрессивно, то максимально жестко. То, что они в одностороннем порядке "сократили" саммит до одного дня, уже когда европейская делегация находилась в КНР, о многом говорит. "Мы вам не рады", - как будто говорят они.

Переговоры между ЕС и Китаем, кстати, проходили как до официального саммита, так и после - собственно, они идут до сих пор, на момент этой публикации. Но безуспешно.

Во-вторых, саммит был юбилейным - пятидесятым. Типа "праздничным". Но при этом самым провальным за как минимум последние 30 лет, потому что все между собой перессорились.

В-третьих, китайцы откровенно давили на европейцев, синхронно с Трампом, но давили, так сказать, "в другую сторону". И Трамп, и Си пытались поставить ЕС перед выбором - или вы с КНР, или с США.

Урсула фон дер Ляйен как раз в Пекин привезла свою "тыкву", заявив прямо в глаза Си Цзиньпину, что "сначала изменение отношений с РФ - потом торговля". А это уже крайне невыгодная для Поднебесной "растяжка". Потому что КНР из российских дешевых ресурсов делает товары, которые потом продает на "премиальном" европейском рынке. Европейские миролюбивые "кабанчики" показали, что уже тоже имеют острые клыки.

Увидев отчаяние китайцев, Трамп сразу "сменил пластинку", подобрел к европейцам и вместо очередных угроз о срыве сделки даже пошел на уступки, сократив пошлины с 30% до 15% на европейские товары. Что тоже очень много, по сравнению с нулем, но, все же, лучше первоначального варианта. Европейские рынки возобновили рост, а китайские почувствовали депрессию. Не менее важно, что Белый дом гарантировал контракты на перевооружение стран ЕС от американских производителей - именно за это европейцы "заплатили" новыми пошлинами.

Китайцы понимают, что проигрывают. Теряют инициативу. Это заставляет их задумываться о действии, которое может изменить все расклады - "перезагрузить" ситуацию им в пользу. А у них под рукой как раз есть Путин, которому уже практически нечего терять.

Первая и Вторая мировые войны начинались именно с конкуренции за рынки сбыта. Япония буквально атаковала США после того, как американцы ввели против японцев эмбарго - несколько похоже на то, что сейчас сенатор Грэм в США готовит против КНР под предлогом давления на РФ (да, РФ здесь только повод, ведь ограничительные пошлины будут введены в отношении всех торговых партнеров Кремля, включая Китай).

ЕС отказался от соглашения с Поднебесной и вынужденно стал на сторону США. Что дальше? Подготовка к саммиту США-КНР, который и должен расставить все точки над "і". Собственно, именно под него Трамп и Си "выпекают пряники" и "вымачивают кнуты". А последним козырем Пекина остается "цепной пес" Путин, который всегда готов напасть по указанию своего хозяина Си, а также по внутренним причинам (когда у тебя экономика на ладан дышит и жива только благодаря подачкам "старшего товарища", то для отвлечения населения едва ли не единственный выход - это мощный внешний враг).

Пространства для маневра у Кремля и Китая все меньше. Результаты саммитов ЕС-КНР и ЕС-США, которые проходили почти одновременно, уже привели к изменению риторики Трампа. Этот старый хитрый лис уже почувствовал у себя "новые карты". Если раньше он сам звонил Си и Путину, "набивался в друзья", то теперь уже говорит, что пусть они сами звонят Трампу и просят об аудиенции.

Так что, Трамп всех переиграл? Не совсем. Все события и переговоры 2025 года показывают, что США зависимы от ЕС и КНР не меньше, чем те от США. Поэтому Трамп ввел пошлины против ЕС и КНР, но почти сразу, когда посыпались котировки американских компаний, "дал заднюю" и "временно" уменьшил свои же ограничения. Если бы он не достиг соглашения с ЕС, то потери США тоже были бы катастрофическими, ведь они тоже переживают экономический кризис.

Да, его карты стали сильнее на фоне "укрощения" ЕС, но это усилило и его зависимость от европейцев. Он теперь не может делать то, что будет угрожать Европе, ведь провал ЕС - это провал и США. Трампу уже не до Гренландии... Он спасает то, что может. Просто в манере рэкетира из 1980-х. Поэтому и произошла смена риторики по Украине, кстати - потому что провал Украины это удар по общим интересам ЕС-США и усиление КНР. Переговоры продолжаются, а потому смена риторики достаточно медленная, но процесс запущен. Конечно, если не произойдет чего-то, что перетасует карты...

Поэтому главная интрига сейчас - разыграет ли свой последний козырь Пекин до встречи с Трампом, или, наоборот, даст команду "апорт" Путину на Балтике уже после, как ожидается, провального саммита. Или не решится вообще, понимая всю взаимозависимость между КНР, ЕС и США. Можно предположить, что Си на это пойдет только в том случае, если без большой войны ему будут угрожать большие потери, чем в случае ее начала. Так же когда-то рассуждали и в милитаристской Японии в 1940-е - и сделали ошибочные выводы.

А пока, на фоне отсутствия "мировых арбитров" и маргинализации ООН, торговые и другие споры между странами все чаще будут решаться именно силой оружия. Что мы уже видели в Индии-Пакистане, Таиланде-Камбодже и др. Это, вероятно, только начало.

Мир потерял баланс и вошел в новую эпоху, которая, на самом деле, для человечества более естественна, чем "Конец истории" 90-х. К новым реалиям наименее подготовленными оказались европейцы, но ЕС, как крупнейший (после США) потребитель в мире, имеет "золотую акцию", которую тоже пытается сейчас разыграть. А главным военным козырем для ЕС все больше становится Украина, которая милитаризируется небывалыми темпами, и уже европейцы и американцы начинают понемногу и себе покупать украинские "аргументы" от ВПК.

... "Дипломатия саммитов" продолжается. Два из трех ключевых таких мероприятий уже прошли на днях. Все ожидают третьего - между США и Китаем, который должен стать кульминацией этой "игры на нервах". Но вряд ли он состоится скоро, ведь стороны еще не показали все свои козыри.

Однако сентябрь выглядит очень рискованно на этом фоне, ведь пока не понятно, к каким именно козырям прибегнет Пекин в отношении Европы, и готов ли пойти дальше Трамп с фактически эмбарго на всех покупателей российских ресурсов, ведь его слова не всегда доходят до дела.

Тем не менее, ситуация напряженная. И украинцам очень не желательно в это время терять баланс и драться между собой.