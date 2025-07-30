Магнитная буря ожидается уровня G1 - слабая.

В ближайшие дни на Земле ожидается небольшая магнитная буря. Обэтом свидетельсвуют данные Geomagnetism.

Ожидается, что высокоскоростное солнечное излучение от небольшой корональной дыры может повысить скорость солнечного ветра в течение 30-31 июля. По прогнозу, магнитная буря уровня G1 продлится и 1 августа.

По данным meteoagent в течение 30-31 июля К-индекс будет на уровне 3,7 - 4, что также означает слабую магнитную бурю.

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Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури - это всплески солнечной активности, которые могут влиять на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Чтобы снизить их влияние на организм, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Следите за прогнозами магнитных бурь.

В периоды магнитных бурь старайтесь не переутомляться, избегать стрессов и отказаться от тяжелых физических нагрузок.

Пейте достаточно чистой воды в течение дня. Это поможет организму легче справляться со стрессом и улучшит общее самочувствие.

Отдавайте предпочтение легкой, натуральной пище — овощам, фруктам, злакам. Ограничьте алкоголь, солёное и жирное.

Полноценный сон — важный фактор устойчивости к внешним раздражителям.

Прогулки на улице — это простой способ снять напряжение и стабилизировать давление.

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