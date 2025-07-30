В ближайшие дни на Земле ожидается небольшая магнитная буря. Обэтом свидетельсвуют данные Geomagnetism.
Ожидается, что высокоскоростное солнечное излучение от небольшой корональной дыры может повысить скорость солнечного ветра в течение 30-31 июля. По прогнозу, магнитная буря уровня G1 продлится и 1 августа.
По данным meteoagent в течение 30-31 июля К-индекс будет на уровне 3,7 - 4, что также означает слабую магнитную бурю.
Как защититься от магнитных бурь
Магнитные бури - это всплески солнечной активности, которые могут влиять на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Чтобы снизить их влияние на организм, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Следите за прогнозами магнитных бурь.
- В периоды магнитных бурь старайтесь не переутомляться, избегать стрессов и отказаться от тяжелых физических нагрузок.
- Пейте достаточно чистой воды в течение дня. Это поможет организму легче справляться со стрессом и улучшит общее самочувствие.
- Отдавайте предпочтение легкой, натуральной пище — овощам, фруктам, злакам. Ограничьте алкоголь, солёное и жирное.
- Полноценный сон — важный фактор устойчивости к внешним раздражителям.
- Прогулки на улице — это простой способ снять напряжение и стабилизировать давление.