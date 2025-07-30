Цинь Шихуанди был одержим идеей бессмертия.

В Китае группа археологов обнаружила надпись на камне возрастом 2246 лет на плато Цинхай-Тибет. Она проливает свет на ранее неизвестную главу китайской истории, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что эта надпись подробно описывает экспедицию 221 года до нашей эры, организованную императором Цинь Шихуанди. Тогда пять великих мастеров отправились в горы Куньлунь в поисках эликсира бессмертия.

По словам археологов, это единственная сохранившаяся каменная резьба эпохи Цинь, которая до сих пор находится на своем первоначальном месте.

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В издании добавили, что надпись помогла узнать то, что Цинь Шихуанди был одержим идеей бессмертия. Он активно искал эликсир жизни, чтобы править Китаем вечно.

Археологи выяснили, что Цинь Шихуанди искал эликсир не только на востоке, но и на западе. Этот факт до сих пор не был зафиксирован в истории.

Тем не менее, это открытие вызвало дискуссию среди ученых в Китае. Например, Син Дэйон из Пекинского университета считает, что надпись является подделкой. Он подчеркнул, что отправка группы исследователей к озеру Чжалин из-за его высокого расположения и пересеченной местности является непрактичной.

Многие другие ученые считают, что надпись подлинная. В частности, физик и эксперт по каллиграфии из Аргоннской национальной лаборатории в США Ли Юэлинь утверждает, что тот, кто вырезал надпись, использовал технику плоского резца. Она использовалась в эпоху Цинь и была вытеснена к 150 году н. э. в династии Восточная Хань.

"Когда древние артефакты передаются из поколения в поколение, невозможно однозначно доказать их подлинность без надлежащих записей. Мы можем только показать, что они соответствуют тому, что мы знаем об этой эпохе. Текст, исторический контекст и техника соответствуют тому, что нам известно", - сказал он журналистам.

В издании подчеркнули, что пока трудно доказать подлинность такой находки. Тем не менее ученые все же больше склоняются к тому, что надпись не является подделкой.

В гробнице китайского императора нашли древние стальные иглы

Ранее в знаменитой гробнице в провинции Цзянси на востоке Китая арехологи нашли самые старые в мире "иглы для акупунктуры", возраст которых составляет около 2000 лет. Эта гробница принадлежала императору Лю Хэ из династии Западная Хань.

Эта находка дает представление о передовых металлургических возможностях и медицинских практиках династии. Древние тексты, такие как "Хуанди Нэйцзин", предполагают, что акупунктура возникла более 2500 лет назад.

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