Они могли проникнуть туда, чтобы научиться управлять FPV-дронами.

Спецслужбы Мексики предупредили Украину, что некоторые добровольцы, которые присоединились к Международному легиону Главного управления разведки Минобороны, могут быть связаны с картелями.

Как пишет Intelligence Online, в начале лета Центр национальной разведки передал Службе безопасности Украины секретную записку, в которой говорилось о мексиканских добровольцах, которые вступили в Международный легион с целью освоить навыки управления дронами, особенно FPV-моделями.

Служба безопасности вместе с разведкой начала расследование, которое охватило не только мексиканцев, но и колумбийских граждан, в частности тех, кто служит в тайном подразделении Tactical Group Ethos. Следователи подозревают, что некоторые из иностранцев хотели попасть в центры подготовки операторов FPV-дронов, чтобы передать полученные знания транснациональным криминальным структурам.

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Сообщается, что ряд бойцов проявляли особый интерес исключительно к тренировкам с дронами, игнорируя другие виды подготовки. Среди них - доброволец под позывным Aguila-7, который присоединился к легиону в марте 2024 года, используя поддельные документы сальвадорца.

Aguila-7 прошел полноценное обучение работе с дронами во Львове. Инструкторы отметили его высокий уровень подготовки: он хорошо ориентировался в работе аналоговых передатчиков, умел выявлять тепловые "слепые зоны" и прогнозировать средства радиоэлектронной борьбы.

Дальнейшее расследование якобы установило, что он мог быть бывшим бойцом мексиканского спецподразделения GAFE, откуда некоторые военные после увольнения перешли на сторону организованной преступности, в частности создав наркокартель "Лос-Сетас".

Также, по информации европейского источника в области безопасности, по меньшей мере трое бывших боевиков колумбийской группировки FARC смогли вступить в Международный легион, использовав документы Панамы или Венесуэлы. Их пересечение границы могли координировать и финансировать компании, связанные с наркокартелями, которые также занимались их легализацией и организацией маршрутов через Словакию или Молдову.

"Мы принимали добровольцев с добрыми намерениями. Но следует признать: Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит", - сказал один из руководителей СБУ.

Международный легион

Международный легион Главного управления разведки Минобороны - это формирование, созданное после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года.

Согласно данным из открытых источников, Легион ГУР действует отдельно от Украинского Иностранного Легиона - под другой командной структурой, с другими техниками, тактиками и процедурами.

Некоторые бойцы Легиона давали интервью, в которых сравнивали войну в Украине с другими конфликтами, а также рассказывали о своем участии в боях с российскими захватническими войсками.

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