НАТО усиливает воздушное наблюдение над Восточной Европой, фиксируя эволюцию войны в Украине - от массированных бомбардировок до дистанционной ракетной войны.

Экипажи самолетов разведки НАТО E-3 Sentry продолжают круглосуточное патрулирование воздушного пространства, отслеживая развитие войны России против Украины. С момента полномасштабного вторжения в 2022 году эти самолеты стали ключевым элементом воздушной осведомленности Альянса, пишет Business Insider.

"В начале войны мы видели много активности", - говорит капитан Яспер, голландский офицер-разведчик, - "Сейчас, когда фронт стабилизировался, активность уменьшилась. Это то, что мы четко видим со своей стороны".

Согласно данным разведки, воздушная война постепенно превратилась в войну дистанционного огня. Россия практически прекратила полеты над Украиной, заменив их ракетными и дроновыми атаками из-за пределов досягаемости украинской ПВО.

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Радар, "видящий" на 500 км

Модифицированный Boeing 707 с радарным куполом на 360° - это самолет E-3, способный обнаруживать самолеты, ракеты и корабли на расстоянии более 480 км. Его сенсоры позволяют увидеть то, что невозможно зафиксировать с земли из-за рельефа или кривизны поверхности.

"Мы летаем больше, обеспечиваем больше сдерживания", - пояснил майор Бен, американский координатор истребителей, работающий на борту E-3. По его словам, миссии НАТО стали регулярными, в отличие от эпизодических полетов в начале войны.

Хотя E-3 не несет вооружения, он предоставляет союзникам критически важную координацию в небе, помогает видеть передвижения врага и предотвращать внезапные атаки, укрепляя оборону региона.

Изменение тактики в небе: ближний бой - в прошлом

По словам капитана Донни Деммерса, офицера по коммуникациям НАТО, сейчас ни Украина, ни Россия не рискуют отправлять авиацию вглубь вражеской территории. Противовоздушная оборона обеих сторон настолько насыщена, что даже самолеты Альянса избегают приближения к линии фронта.

"Все равно видите, что будет много ракетных атак", - отметил Деммерс, - "Но теперь они осуществляются с большего расстояния, часто с помощью управляемого оружия".

В нынешних условиях небо над Украиной стало пространством отрицания, а не доминирования. Ни одна из сторон не контролирует его полностью - вместо этого преобладает дистанционная борьба средствами ПВО и высокоточным оружием.

"Глаза" НАТО в небе

Как сообщал УНИАН, на высоте 9 км над Восточной Европой в воздухе парит AWACS - самолет воздушного наблюдения и управления НАТО, оборудованный вращающимся радаром. Отсюда - с воздуха - альянс отслеживает любую активность вблизи Балтийского моря, особенно в районе российского Калининграда.

AWACS - это высокотехнологичный воздушный командный пункт. Внутри - аналитики, диспетчеры, техники, а также импровизированные зоны отдыха. Хотя самолет создан в 1980-х, большинство его техники остается засекреченной и отвечает самым высоким требованиям безопасности.

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