Сильная жара останется только в Луганской области.

Вскоре в Украине станет несколько свежее - температура снизится даже на юге и востоке. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшей перспективе жара "присядет" даже на юге и востоке Украины, от нынешних +35 до более милосердных +28...+32 градусов", - рассказала она.

Только Луганская область, по словам Натальи Диденко, еще удержится в сильно жаркой погоде.

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"Однако лето еще продолжается, даже июль на календаре, поэтому говорить о решительном ослаблении жары еще не приходится", - добавила эксперт по погоде.

Сегодня же, по ее данным, жарко до +30...+35 будет на востоке, юго-востоке и на Днепропетровщине. А на остальной территории Украины после прохождения атмосферных фронтов наконец температура воздуха снизится, в течение дня предполагается +21...+26 градусов.

Погода в августе - прогноз на начало месяца

Начало августа в Украине обещает быть в целом спокойным с незначительными атмосферными колебаниями. В первые дни месяца возможны отдельные локальные осадки. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.

"В первые дни августа у нас, именно в первый день преимущественно будет более спокойная погода. Хотя, опять же, на сегодняшний день, по расчетам, есть очередной фронт - с севера на юг будет пролегать. Поэтому определенная неустойчивость может быть", - отметила она.

По словам Птухи, кратковременные дожди могут возникнуть преимущественно на юго-востоке и Левобережье, однако их площадь будет неравномерной. В части регионов вероятны осадки, тогда как в других сохранится сухая и жаркая погода.

Примерно до 5 августа еще будет наблюдаться неустойчивая погода с периодическими дождями разной силы. А с 7 числа прогнозируется больше прояснений и уменьшение количества осадков по всей территории страны.

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