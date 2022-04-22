Неопознанными остаются более 300 тел погибших от рук оккупантов.

В Киевской области уже установлены личности 1084 убитых гражданских лиц.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

"На сегодняшний день в Киевской области количество погибших и опознанных тел - 1084, которые осмотрены следователями и вывезены в судебно-медицинские учреждения. Это гражданские люди. Подавляющее большинство – 50-70% – убиты из стрелкового оружия – пулемет, снайперская винтовка, автомат", - сказал Небитов.

По его словам, неопознанными остаются более 300 тел погибших.

Небитов призвал граждан не медлить и сообщать о случаях исчезновения людей.

Он подчеркнул, что полиции нужна информация не только через чат-боты, а именно на линию 102 для идентификации погибших.

По словам Небитова, в Киевской области нагрузка на операторов спецлинии увеличилась вдвое и составляет по 17 вызовов в час, дозвониться может быть тяжело, но это необходимо.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Небитов проинформировал, что в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области тела погибших гражданских находят в братских могилах, подвалах и колодцах. Работает около 300 следственно-оперативных групп.

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