Сегодня в большинстве областей Украины будет непогода.

В среду, 30 июля, в Украине ожидается непогода с дождями, грозами и градом. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

"30 июля в Украине, кроме запада, крайнего востока и Крыма, грозы", - предупреждают синоптики.

Также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях пройдут значительные дожди.

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В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 30 июля

30 июля из-за активного атмосферного фронта в Украине ожидается неустойчивая погода. Он обусловит дожди разной интенсивности (небольшие пройдут на западе страны, умеренные - в большинстве областей, а значительные - в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях).

Более свежий воздух будет распространяться на западные, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Винницкую и Черкасскую области. На остальной территории, по данным синоптиков, будет оставаться очень теплая воздушная масса, удерживая на востоке и юго-востоке сильную жару.

Ветер будет 7-12 м/с, в большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью снизится до +20°...+25°. На остальной территории будет +26°...+31°, а на востоке и юго-востоке страны сильная жара +35°...+38°.

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