В среду, 30 июля, в Украине ожидается непогода с дождями, грозами и градом. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
"30 июля в Украине, кроме запада, крайнего востока и Крыма, грозы", - предупреждают синоптики.
Также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях пройдут значительные дожди.
В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода сегодня - прогноз на 30 июля
30 июля из-за активного атмосферного фронта в Украине ожидается неустойчивая погода. Он обусловит дожди разной интенсивности (небольшие пройдут на западе страны, умеренные - в большинстве областей, а значительные - в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях).
Более свежий воздух будет распространяться на западные, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Винницкую и Черкасскую области. На остальной территории, по данным синоптиков, будет оставаться очень теплая воздушная масса, удерживая на востоке и юго-востоке сильную жару.
Ветер будет 7-12 м/с, в большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью снизится до +20°...+25°. На остальной территории будет +26°...+31°, а на востоке и юго-востоке страны сильная жара +35°...+38°.