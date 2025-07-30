Россияне хотят, чтобы сначала переговорные группы достигли договоренностей, а потом обсуждать вопрос встречи.

Представители России видят логику подготовки к встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным совсем по-другому, чем украинская сторона. Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял в комментарии РБК-Украина.

Джелял отметил, что Зеленский выступает за очную встречу с Путиным. Украинский президент предложил саммит лидеров, на котором будет очерчена определенная рамка, и уже в этой рамке должны продолжать работать переговорные группы.

В то же время в Москве занимают противоположную позицию. Россияне хотят, чтобы сначала экспертные группы пришли к договоренностям, и только если будет перспектива достижения соглашения, тогда можно говорить о перемирии и возможной встрече президентов.

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"Мы предлагаем прекратить убийства на время разговора, они хотят убивать, пока не будут согласованы позиции до встречи президентов", - подчеркнул Джелял.

Встреча Зеленского и Путина - новости

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский сообщил о сдвигах с российской стороны относительно его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Позже в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном он сказал, что Украина ожидает ответа России на предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа, на ней обязательно должны присутствовать представители Европы.

В то же время в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится до конца августа.

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