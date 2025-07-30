Lockheed Martin обещает поставить первый Typhon для Германии уже через год, но возникают сомнения относительно наличия ракет Tomahawk.

Германия может получить ракетные комплексы Typhon всего за год - при условии договоренностей с США, пишет Defense News.

Корпорация Lockheed Martin заявила о готовности существенно ускорить производство ракетного комплекса средней дальности Typhon в случае заключения соответствующего соглашения между США и Германией. Компания сможет передать первую батарею Typhon для Бундесвера уже через один год после подписания контракта.

На сегодняшний день изготовлено три батареи Typhon, четвертая - в процессе производства для вооруженных сил США. О готовности ускорить темпы заявил Эдвард Добек, руководитель программы пусковых установок Lockheed Martin. Производство систем сосредоточено на предприятии вблизи Мурстауна (штат Нью-Джерси).

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Впрочем, политические договоренности между правительствами США и Германии еще не достигнуты, а сам Typhon рассматривается Берлином лишь как временное решение до запуска европейской программы ELSA - будущего аналога на базе французской LCM, ожидаемого на вооружении с 2029 года.

Исследователь Фабиан Хоффман в статье для Hartpunkt выразил сомнения относительно эффективности закупки Typhon. Основная проблема - дефицит крылатых ракет Tomahawk, которые использует эта система. По открытым данным, ежегодные объемы производства Tomahawk компанией Raytheon недостаточны даже для обеспечения потребностей США, что затрудняет быструю поставку этих ракет за границу. Ожидаемый срок - 2-3 года с момента заказа.

Открытым остается вопрос: сколько Tomahawk реально получит Германия, и сможет ли эта закупка действительно усилить обороноспособность Бундесвера в ближайшей перспективе.

Германия вооружается

Как сообщал УНИАН, Германия готовит серию многомиллиардных заказов на закупку 20 истребителей Eurofighter, до 3000 бронемашин Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria.

Эти закупки являются частью усилий канцлера Фридриха Мерца по созданию самой мощной в Европе армии, а также по снижению зависимости от США и принятию большей ответственности за европейскую безопасность.

Кроме того, Мерц объявил о запуске "трамповской" схемы помощи Украине по закупке оружия. В этом деле Германия будет играть ключевую роль.

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