Чтобы сегодняшний день прошел счастливо, узнайте об обычаях праздника 30 июля.

Дата 30 июля особенна для военных и их родных, ведь церковь чтит покровителя всех воинов, которому можно молиться. А о том, какой сегодня праздник отмечается на международном уровне, стоит знать всем, кто дорожит друзьями.

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Какой сегодня праздник в Украине

30 июля чествуем наших соотечественников, которые являются именинниками - художницу Софию Налепинскую-Бойчук, художника Евгения Волобуева, дирижера Павла Муравского, историка Юрия Шаповала, кинорежиссера Олеся Санина.

Какой-либо официальный праздник сегодня в Украине отсутствует, но есть православное торжество, о котором ниже.

Какой сегодня праздник церковный

Верующие, которые придерживаются нового стиля, восхваляют апостолов от 70-ти Силу и Силуана, а также преподобного Иоанна Воина. Последнему читается молитва за воинов. Можно просить здоровья и безопасности для украинских защитников, возвращения из плена, нахождения без вести пропавших, а солдаты вымаливают удачу в бою.

Если вам интересно, какой сегодня церковный праздник праздновался по старому календарю, то это день памяти великомученицы Марины Антиохийской.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на эту дату День дружбы - прекрасный повод позвонить приятелям или увидеться с ними. Иметь настоящих друзей - большая редкость и ценный дар.

Другие всемирные праздники сегодня посвящены увлечениям и членам семьи - День свёкра, День вышивки, День сноркелинга (подводного плавания), День книги в мягкой обложки, День чизкейка.

30 июля является датой рождения для таких известных людей - архитектора Джорджо Вазари, писательницы Эмили Бронте, автомобильного конструктора Генри Форда, бодибилдера Арнольда Шварцнеггера, актера Жана Рено, футболиста Юргена Клинсманна, режиссера Кристофера Нолана.

Что сегодня за праздник народный

Вот что гласят славянские приметы о сегодняшнем дне:

на липе желтеют листья - осень будет ранней и с коротким бабьим летом;

по воздуху летает много паутины - к жаре;

если наступила прохлада, то продержится недолго и сменится жарой;

вода в реке холодная - к прохладному августу.

Наши предки говорили, что 30 июля - праздник Силы, когда колоски наливаются. Если пшеница становилась толще к этому дню, то ждали хорошего урожая, а если оставалась худой, то уже не уродится.

В День Силы, по давним верованиям, тело становится сильнее и легко переносит труд, поэтому нужно хорошенько поработать. У трудолюбивых хозяев будет много овощей и здоровый скот.

Что нельзя делать сегодня

Зная, какой праздник 30 июля наступает в народе, становится понятно, почему не рекомендуется лениться и бездельничать. Также запрещено переедать, пить спиртное, делиться планами на будущее - это дурной знак.

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