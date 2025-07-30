В значительной степени это произошло из-за масштабного откачки подземных вод, считают исследователи.

Недавнее исследование ученых выявило впечатляющий факт: менее чем за два десятилетия ось вращения Земли сместилась на 80 сантиметров - и в значительной степени это произошло из-за деятельности человека, в частности масштабного откачивания подземных вод, пишет Daily Galaxy.

По мнению экспертов, изменение наклона может иметь значительно более серьезные последствия, чем считалось ранее, в частности способствовать повышению уровня моря и усиливать климатическую нестабильность.

Исследование под руководством профессора Ки-Веона Со из Сеульского национального университета охватывает период с 1993-го по 2010 год и демонстрирует, что человеческая деятельность, а прежде всего ирригация и потребление воды, влияет на распределение массы на планете.

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По словам Ки-Веона Со, положение полюсов вращения Земли постоянно меняется, и новое исследование показало, что среди всех климатических факторов именно перераспределение подземных вод имеет наибольшее влияние на дрейф полюса.

Он пояснил, что механизм действия подобен эффекту, когда добавить небольшой вес к волчку - в результате его ось меняется. Так же перемещение воды меняет наклон оси Земли.

Одним из самых тревожных выводов исследования является связь между откачкой подземных вод и ростом уровня Мирового океана. Отмечается, что вода, которая выкачивается из-под земли, в конце концов попадает в океаны, увеличивая их объем. По подсчетам, в указанные годы было перемещено 2150 гигатонн воды, что и привело к смещению оси на 80 сантиметров.

"Я очень рад, что удалось определить необъяснимую причину дрейфа полюсов вращения. С другой стороны, как житель Земли и отец я обеспокоен и удивлен тем, что перекачка подземных вод является еще одним источником повышения уровня моря", - прокомментировал открытие Ки-Веон Со.

Исследователи считают, что в долгосрочной перспективе, если откачка вод будет продолжаться, затопление прибрежных территорий может значительно усилиться.

На первый взгляд, откачка воды - локальная проблема, но результаты этого исследования свидетельствуют об обратном. В исследовании говорится, что наибольший вклад в смещение оси дали регионы на западе Северной Америки и северо-западе Индии.

Другие открытия о Земле

Ранее УНИАН рассказывал, что 252 миллиона лет назад Земля стала почти непригодной для жизни. Этот период известен как пермско-триасовое массовое вымирание, во время которого исчезло много форм жизни в истории нашей планеты. Недавно ученые выяснили, что к этой экологической катастрофе привело мощное извержение вулкана на территории современной Сибири.

Вследствие выброса в атмосферу огромного количества расплавленной породы и углекислого газа началось быстрое глобальное потепление, в рамках которого температура на Земле повысилась аж на 6-10 °C. Условия менялись слишком быстро, и многие формы жизни просто не смогли к ним адаптироваться, что привело к массовому вымиранию. По версии ученых, после этого Земля восстанавливалась миллионы лет.

Также стало известно, что раньше год на Земле длился 420 дней, а не 365, как сейчас. По мнению ученых, вращение нашей планеты со временем замедляется, и это означает, что дни становятся длиннее. Так, ближе к концу эры динозавров год состоял из 372 дней, а когда Земля сформировалась, она, вероятно, вращалась достаточно быстро, и поэтому год вмещал не менее 500 дней.

Ученые предположили, что причиной замедления вращения Земли является Луна: когда она удаляется (а она это делает), ее орбита увеличивается, а значит, растет и ее вращательная энергия. Эту "энергию" она забирает у Земли - в то время движение Земли замедляется. Это отдаление Луны от Земли обусловлено приливами - как в океанах, так и в твердой земной коре. Поскольку Луна находится рядом с Землей почти с момента ее появления, то это означает, что постоянно бывают периоды, когда движение Земли замедляется.

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