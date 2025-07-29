В России к введению новых санкций относятся скептически и не соглашаются на прекращение войны в Украине.

Последнее заявление президента США Дональда Трампа указывает на то, что он чем дальше, тем больше теряет терпение к Кремлю, пишет CNN.

Издание отмечает, что еще две недели назад глава Белого дома заявил, что дает 50 дней России на то, чтобы договориться о мирном урегулировании войны в Украине, иначе США после этого срока введут жесткие экономические санкции.

Однако во время выступления со своего гольф-курорта в Тернберри, Шотландия, вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Трамп заявил, что сократил собственный срок.

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"Да, я установлю новый срок примерно на 10 или 12 дней от сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", - рассказал Трамп журналистам.

Издание отметило, что остается непонятным, почему же Трамп решил еще подождать эти 10-12 дней, прежде чем все же выполнить свою угрозу и ввести новые пошлины для России и вторичные санкции для тех стран, которые покупают российскую нефть.

Однако, по мнению издания, это последний знак, указывающий на то, что изменчивая риторика Трампа относительно войны в Украине приобрела более последовательный тон. В общем, она является критической к Кремлю и поведению российского диктатора Владимира Путина.

В материале отмечается, что Кремль последовательно отвергает возможность окончания войны в Украине, пока не достигнет своих целей. Поэтому, издание считает, что вряд ли угрозы о введении новых санкций заставят Россию отказаться от своей цели, ведь она уже и так является одной из самых подсанкционных стран мира

Поэтому, указывается в статье, решение о переносе этих санкций на более ранний срок вряд ли окажет значительное влияние на жесткие расчеты Кремля.

Более того, издание пишет, что в России введения этих санкций не боятся и не верят, что их возможно реализовать. А вот вторичные санкции могут больше повлиять на страны, покупающие российскую нефть. Сейчас крупнейшими импортерами этого товара являются, конечно, Индия и Китай.

Если Индия, Турция и Китай прекратят ее покупать, тогда может произойти стремительный рост цен на нефть, что повлечет рост глобальной инфляции и даже бензин в США станет дороже. Поэтому, в Москве сомневаются, что Трамп рискнет втянуть США в глобальную торговую войну из-за вопроса Украины.

Издание добавило, что инсайдеры Кремля публично высмеивали ультиматумы Трампа.

"50 дней! Раньше это было 24 часа, до этого это было 100 дней. Мы уже все это слышали", - пренебрежительно заметил в начале этого месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политика Трампа в отношении России

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщила, что Трамп намерен вскоре объявить свои дальнейшие шаги в отношении РФ. Она добавила, что у главы Белого дома остаются и другие инструменты, кроме экономических. Брюс также добавила, что Трамп понимает, что произойдет, если дать Путину больше времени.

Также мы писали, что энергетический обозреватель Рон Буссо считает, что если против Индии и Китая США введут 100% пошлины, это может привести к сбоям в мировых поставках. Вероятно, следует ожидать резкого скачка цен на нефть, что может оказать давление на инфляцию в США. Поэтому, считает Буссо, Трамп может воздержаться от этого решения.

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