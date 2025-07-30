Самая взрослая дикая птица в мире прожила десятки лет и все еще выводит птенцов

Самке дикого альбатроса Виздом исполнилось уже 74 года. Это значит, что она наиболее взрослая из всех диких птиц, известных людям. При этом она продолжает гнездиться, откладывать яйца и выводить птенцов, пишет Fоrbes.

Птицу на острове Лайсан в 1956 году окольцевал орнитолог Чендлер Роббинс. Теперь она известна, как Виздом, что переводится, как Мудрость.

Виздом относится к темноспинным альбатросам. Это крупная морская птица, знаменитая своим размахом крыльев до двух метров и умением долгое время планировать в небе. Эти птицы проводят большую часть жизни в море, возвращаясь на сушу только для размножения и выращивания птенцов. Пары обычно возвращаются на одни и те же места гнездования из года в год.

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Эти альбатросы известны тем, что взрослые особи почти не гибнут – из года в год на место гнездования возвращаются почти все птицы. Согласно данным исследования 1975 года, возвращается 94 процента птиц. Это значит, что гибнет только каждая 20 взрослая птица. Многим из них на тот момент уже было больше 20 лет.

В 2011 году также проводилось исследование образа жизни альбатросов. Выяснилось, что 99,6 процентов взрослых птиц доживали до размножения, которое у альбатросов начинается после 5-6 лет. Исследование также выявило сильную привязанность темноспинных альбатросов к месту обитания и длительные парные связи.

Виздом, которой сейчас далеко за 70, может быть исключением, поскольку ее замечали на привычном месте гнездования с разными партнерами. Но, как считают орнитологи, это также является ярким примером биологических возможностей морской птицы, которое помогает ей выживать.

Оценить, насколько сильна эта птица, помогут цифры. Альбатросы могут пролететь тысячи километров в поисках пищи. По оценкам, за свою жизнь Виздом преодолела более трех миллионов километров. Это можно сравнить с шести полетами на Луну, туда и обратно.

Сколько в мире альбатросов

Напомним, что для подсчета альбатросов ученые могут использовать спутниковые фото. Это обусловлено тем, что альбатросы находятся на грани вымирания и поэтому важно вести контроль за численностью.

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