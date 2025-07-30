Блюменталь считает, что санкции должны быть "500%, а не 100%".

Российский лидер Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени", поэтому стоит воспользоваться моментом и ускориться в вопросе законопроекта о санкциях. Об этом сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь заявил в комментарии "Суспільному".

"Я согласен, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени и нам надо ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент - в правильном направлении, но я сильно адвокатирую за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%", - сказал Блюменталь.

При этом Блюменталь утверждает, что в Сенате есть 85 сторонников законопроекта, поэтому при необходимости необходимые 90 голосов получить возможно.

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Он предлагает "воспользоваться моментом" и продемонстрировать поддержку Украины, подчеркнув, что голосование - это вполне достижимая и необходимая цель.

"Именно сейчас время для действия, не только из-за исполнительного приказа президента, но и из-за законодательной инициативы, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом... Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем наши обязательства Украине", — отметил сенатор.

Блюменталь отметил, что санкционный законопроект поможет остановить войну и "Путин должен это понять".

Дедлайн для Путина

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Конгресс не будет рассматривать законопроектов о новых санкциях против России, пока не истечет время 50-дневного ультиматума, который выставил главе Кремля Владимиру Путину американский президент Дональд Трамп.

29 июля президент США Дональд Трамп установил новый дедлайн для российского диктатора Владимира Путина для достижения прекращения огня в войне. Теперь у России есть на это 10 дней.

"Через десять дней. Мы собираемся ввести пошлины и прочее, и я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжать войну, но мы собираемся ввести пошлины и вторичные санкции. Это может повлиять на них, а может и не повлиять, но это возможно", - сказал американский лидер.

Ранее Трамп отвел России 50 дней, но увидев, что прогресса нет, заговорил о 10-12 днях на заключение сделки.

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