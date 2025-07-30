Оставшиеся гобийские медведи, подвид бурого медведя, обитают в пустыне Гоби на юго-западе Монголии.

Гобийские медведи – самый уязвимый из восьми видов медведей на Земле. Считается, что в пустыне Гоби в Монголии, где экстремальные температуры и мало воды, осталось всего 40 особей.

Недавно съемочная группа запечатлела гобийских медведей и даже с детенышем, пишет Iflscience. Во время съемок сериала "Дикие" команда установила фотоловушки в этом отдаленном уголке, надеясь заснять гобийского медведя.

Их усилия окупились не одним, а двумя гобийскими медведями, но самый радостный момент наступил, когда ученые заметили на отснятом материале медвежонка.

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Оставшиеся гобийские медведи, подвид бурого медведя, обитают в пустыне Гоби на юго-западе Монголии. Это единственный вид медведей, приспособившийся к жизни в условиях столь экстремально жаркого климата. Медведи в основном обитают вокруг трех оазисов на территории, называемой Большой Гобийской строго охраняемой территорией, которая была создана в 1976 году для защиты флоры и фауны этого региона.

Эти крупные всеядные животные в основном питаются частями дикого ревеня, злаками и даже диким луком. Считается, что лишь около 1% их рациона составляют продукты животного происхождения.

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