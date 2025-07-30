Волны цунами уже добрались до побережья Японии.

У берегов Камчатки на Дальнем Востоке России произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Оно вызвало цунами высотой 4 метра и стало причиной эвакуации по всему Тихому океану. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, неглубокое землетрясение повредило здания и ранило несколько человек.

Тем временем Япония, которая в 2011 году пострадала от землетрясения магнитудой 9,0 и цунами, объявила об эвакуации. Рабочие эвакуировали АЭС "Фукусима", где в том же 2011 году произошла радиоактивная катастрофа.

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На Гавайях жителям прибрежных районов было рекомендовано подняться на возвышенности, на четвёртый этаж и выше, а Береговая охрана США приказала судам покинуть порты в связи с приближением цунами.

"Примите меры! Ожидаются разрушительные волны цунами", - сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Гонолулу.

Волны цунами высотой 3-4 метра обрушились на некоторые районы Камчатки, частично затопив порт и рыбоперерабатывающий завод в городе Северо-Курильск. Также вода смела суда с причалов.

Сообщается, что это землетрясение стало самым сильным за десятилетия.

Геологическая служба США сообщает, что землетрясение было неглубоким. Его эпицентр залеган на глубине 19,3 км.

Житель Петропавловска-Камчатского рассказал агентству, что толчки начались медленно, но постепенно нарастали и продолжались несколько минут.

Землетрясения на Камчатке

Камчатка - один из самых сейсмоактивных регионов России и всего мира. Полуостров расположен в зоне взаимодействия двух литосферных плит. Это тектоническое столкновение делает регион подверженным частым подземным толчкам.

Землетрясения на Камчатке происходят регулярно. Магнитуда колебаний может варьироваться от неощутимых до разрушительных. Особенно опасны землетрясения, которые происходят в прибрежной зоне - они могут спровоцировать цунами, угрожающее населенным пунктам и береговой инфраструктуре.

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