Он в очередной раз отметил, что разочарован им.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал новые заявления о своих переговорах с кремлевским правителем Путиным и шансах прекратить войну в Украине.

В интервью Pod Force One он сказал, что для Путина Украина как "зеница ока" и он планировал закончить войну за три дня, однако полномасштабное вторжение продолжается уже более трех лет. По словам американского лидера, для Путина это были "тяжелые времена".

Отвечая на вопрос о том, как первая леди Мелания Трамп относится к правителю Кремля, американский лидер сказал, что с симпатией. В то же время они были шокированы бомбардировками Украины после "замечательных" переговоров:

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"Мы так прекрасно разговариваем, а потом я иду домой, включаю новости и вижу, что Киев только что бомбили. Нельзя так делать. Я говорю: "Подождите минутку, я только что разговаривал с ним, а теперь вдруг все изменилось".

Учитывая отсутствие конкретного прогресса, Трамп признался, что не знает, как быстро завершится война. По его мнению, следует ждать длительного процесса.

Трамп дал России 10 дней

Как сообщал УНИАН, 14 июля президент США призвал Россию заключить мирное соглашение в течение 50 дней, в противном случае Вашингтон угрожает ввести 100% "вторичные" пошлины в отношении всех стран, которые продолжают экономическое сотрудничество с Москвой.

Трамп также заявил, что глубоко разочарован поведением Путина, который в частных разговорах говорит о стремлении к миру, но на практике Россия не прекращает обстрелы украинской территории.

Он отметил, что после очередного "замечательного" разговора с Путиным вернулся домой и рассказал о нем первой леди, на что она ответила: "О, правда? Только что еще один город обстреляли".

Сегодня Трамп заявил, что так и не получил от Путина ответа на свой ультиматум, поэтому принял решение сократить сроки. Теперь, если Москва не пойдет на мир за 10 дней, Вашингтон ответит на это пошлинами и "другим".

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