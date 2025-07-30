Угроза Трампа говорит о том, что он готов ввести санкции, хотя ранее сильно колебался.

США начнут вводить пошлины и другие меры против России "через 10 дней с сегодняшнего дня", если Кремль не покажет прогресса в прекращении своей войны против Украины.

Такой анонс сделал президент США Дональд Трамп, передае Reuters. Выступая на борту президентского самолета, он отметил, что не получал никакой реакции от Кремля по поводу своей угрозы санкциями.

Глава Белого дома заявил, что его не беспокоит потенциальное влияние российских санкций на нефтяной рынок или цены, и пообещал увеличить добычу нефти внутри страны, чтобы компенсировать любые последствия.

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"Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что (российский диктатор Владимир Путин), очевидно, хочет продолжать войну. Но мы введем пошлины и все остальное", - пообещал Трамп.

Издание отметило, что президент США, который ранее говорил о хороших отношениях с Путиным, все больше разочаровывается в нем.

"Новый срок говорит о том, что Трамп готов реализовать свою угрозу санкций, хотя ранее колебался", - сделало вывод издание.

Трамп и санкции против РФ

В понедельник Трамп пригрозил санкциями как России, так и покупателям ее экспортной продукции (также известными как вторичные санкции), если не будет достигнут прогресс по поводу окончания войны в Украине.

Перед возвращением в Белый дом в январе Трамп строил свою предвыборную кампанию на обещании положить конец российско-украинскому конфликту за день.

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