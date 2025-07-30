Трамп заявил, что позволит украинским беженцам оставаться в США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал важное и крайне неожиданное заявление относительно пребывания украинских беженцев в США.

Во время разговора с журналистами в Белом доме американский лидер заявил, что граждане Украины, которые выехали, спасаясь от войны и нашли приют в США, смогут оставаться в стране до завершения конфликта.

"Думаю, что да, мы позволим. К нам приехало много людей из Украины, и мы работаем с ними", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

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Это довольно неожиданное заявление, особенно учитывая последовательную риторику и предыдущие действия администрации Трампа, свидетельствующие о более жестком подходе к иммиграции - в частности к лицам, получившим временный легальный статус по программам, основанным предыдущей администрацией.

Украинские беженцы в США

Ранее УНИАН писал, что украинские беженцы в США боятся, что Трамп выгонит их из страны. Так, в апреле украинские мигранты получили электронное письмо от Министерства внутренней безопасности США, в котором говорилось о том, что "программы гуманитарного условного освобождения прекращены" и украинцам надо покинуть США. Хотя впоследствии это письмо было признано ошибкой.

Кроме того, Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США Дональда Трампа сообщало, что американское правительство отменит временный легальный статус примерно для 240 тысяч украинцев, бежавших от войны.

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