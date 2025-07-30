Этот месяц стал худшим для европейской валоты с начала года.

Доллар в среду, 30 июля, поднялся до месячного максимума в ожидании решения Федеральной резервной системы США относительно процентной ставки. При этом евро впервые снижался после полугодичного роста, поскольку инвесторы оценивают последствия торгового соглашения между США и ЕС.

Издание Reuters пишет, что японская иена укрепилась по отношению к доллару после того, как мощное землетрясение на Дальневосточном полуострове Камчатка, вызвало опасность цунами в этом районе и на большей части восточного побережья Японии.

Валютные рынки в основном оставались стабильными, поскольку инвесторы не решались делать ставки перед важнейшими экономическими отчетами и заседаниями центральных банков в Канаде, Японии и США.

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Американские и китайские чиновники согласились добиваться продления 90-дневного тарифного перемирия после двух дней переговоров в Стокгольме, которые обе стороны охарактеризовали как конструктивные. О каких-либо серьезных прорывах объявлено не было, и американские чиновники заявили, что решение о продлении перемирия, срок которого истекает 12 августа, будет принимать президент США Дональд Трамп.

Китайско-американские переговоры состоялись после того, как объявили о заключении рамочного соглашения между США и ЕС. Инвесторы внимательно следят за торговыми соглашениями, которые должны заключить до 1 августа.

Евро немного укрепился до 1,1555 доллара после падения в первые два дня недели и достижения месячного минимума в 1,15185 доллара во вторник, 29 июля. С начала года евро вырос на 11,7%, но в этом году его ждет первое месячное падение.

Стерлинг находился на уровне 1,3355 доллара. Австралийский доллар в последний раз покупали по 0,6514 доллара.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, находился на уровне 98,823, держась вблизи месячного максимума.

Национальный банк Украины установил 30 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 гривни, а курс евро установлен на уровне 48,22 гривни.

При этом на межбанке курс гривни к доллару установлен на уровне 41,80/41,83 грн/долл., а евро - 48,25/48,27 грн/евро.

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