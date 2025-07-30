Сыры имеют кроме белка и полезные витамины, которые способны поддерживать иммунитет и ускорять метаболизм.

Если вы хотите увеличить в своем рационе количество белка, тогда стоит обратить внимание на определенные виды сыра. Диетологи перечислили 6 видов сыров, которые удовлетворят вкусовые и пищевые потребности, сообщает EatingWell.

1. Пармезан

Он известен своим насыщенным вкусом и универсальностью. Издание добавляет, что в нем к тому же еще и низкое содержание лактозы. Поэтому, это хороший выбор для тех, кто ограничивает употребление молочных продуктов из-за этой проблемы.

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2. Кисломолочный творог

Его потребляют во многих семьях благодаря своей универсальности и высокому содержанию белка. Это идеальный продукт для тех, кто стремится поддерживать чувство сытости и сохранить мышцы. Кроме белка, как указывается, в твороге также есть кальций и витамины группы В.

3. Швейцарский сыр

Он известен своими характерными дырками и мягким вкусом. В нем меньше натрия по сравнению с другими видами сыров. Швейцарский сыр изготавливается из коровьего молока и содержит витамин B12 и цинк. Результаты исследования показали, что эти питательные вещества способны поддерживать иммунную систему и ускорить метаболизм.

4. Чеддер

Это один из самых популярных видов сыров в США. В зависимости от того, сколько этот сыр выдерживали, его вкус становится более насыщенным, а текстура - хрупкой. Указывается, что в чеддере присутствуют такие необходимые питательные вещества, как кальций, фосфор и витамин А, что делает его вкусным и питательным дополнением к сбалансированному рациону питания.

5. Гауда

Этот вид сыра происходит из Нидерландов и известен своей гладкой, кремовой текстурой и легким ореховым вкусом. Он является естественным источником витамина К, который поддерживает здоровье костей и сердечно-сосудистой системы.

6. Моцарелла

Его добавляют в различные блюда, от пиццы до салатов. Обычная моцарелла, как правило, имеет более высокое содержание жира, поэтому имеет более насыщенный вкус. Обезжиренная моцарелла является более легким вариантом, но все равно она является хорошим источником белка.

Диетологи советуют есть эти виды сыров, например, в качестве бутербродов с овощами. Можно также употреблять эти сыры вместе с фруктами, например, яблоком или персиком и тому подобное.

Советы диетологов

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог Тара Коллингвуд назвала 7 продуктов, в которых много белка и клетчатки и они помогают регулировать уровень сахара в крови. Также они придают ощущение сытости, что является ключом к похудению.

Также мы писали, что диетологи советуют употреблять нут тем, у кого есть проблемы с пищеварительной системой. В нем много клетчатки, что способствует здоровью кишечника.

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