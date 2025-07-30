Россияне продвинулись возле Малиевки в Днепропетровской области.

Российские войска продолжают наступать на фронте и за минувшие сутки им удалось продвинуться в нескольких населенных пунктах. Как сообщает аналитический проект DeepState, враг имеет продвижение в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Так, по данным аналитиков, враг имел успех возле Разино, Александрограда и в Яблоновке в Донецкой области, также продвинулся вблизи Темировки в Запорожской области.

Кроме того, в DeepState сообщают, что враг имел достижения на границе Днепропетровской области - зафиксировано продвижение россиян возле села Малиевка.

Видео дня

Война в Украине - новости

Как писал Reuters, российские силы прорвали оборону Покровска и впервые вошли в город. Аналитики предупреждают, что даже незначительное продвижение России в Покровске может открыть ей путь к более глубокому наступлению в регионе. Агентство отмечает, что Россия фактически "на пороге" Покровска.

Также украинские военные предупреждают о риске окружения под Покровском и Мирноградом в Донецкой области. СМИ отмечали, что известно о как минимум трех бригадах, которые могут оказаться в рискованном положении. Они держат оборону в полях и посадках на подступах к Покровску, а также на юге и востоке от Мирнограда и сам Мирноград.

Вас также могут заинтересовать новости: