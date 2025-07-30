Китайские чиновники расходятся во мнениях о том, кто виноват в войне и как руководство Пекина должно реагировать.

Хотя многие чиновники в Китае хотят окончания войны в Украине, Пекин вряд ли сыграет ведущую роль в урегулировании конфликта и достижении прочного мира, в том числе и из-за "двойственного" подхода к этому вопросу.

Как пишет Foreign Affairs, спустя более чем три года после начала войны представители китайского стратегического сообщества, включая чиновников внешней политики и служб безопасности, исследователей и экспертов, по-прежнему расходятся во мнениях о том, кто виноват и как руководство Пекина должно реагировать, а в китайских социальных сетях разгораются ожесточённые дебаты между пророссийскими и проукраинскими сторонниками.

"Неоднозначная позиция Китая по войне в Украине отражает этот внутренний раскол в Пекине. Речь идёт не только о разногласиях между разными лагерями мнений; большинство политиков признают обе точки зрения и не желают полностью поддерживать одну за счёт другой", пишет издание.

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Как подчеркивает FA, до начала конфликта в феврале 2022 года Китай поддерживал дружеские отношения с Россией и Украиной но и на протяжении всей войны Китай продолжал торговать с обеими странами.

"Многие западные наблюдатели уделяют особое внимание связям Китая с Россией, но Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Украины. Двусторонний товарооборот между Китаем и Украиной достиг почти 8 миллиардов долларов в 2024 году".

В то же время Россия по-прежнему занимает гораздо более важное место в общей внешнеполитической стратегии Китая. Годовой объём торговли между Китаем и Россией составляет почти 250 миллиардов долларов.

Кроме того, западные лидеры часто объединяют Китай и Россию в один лагерь, называя их частью "оси автократий", что ещё больше подорвало восприятие Китаем западных стран и их правительств.

В то же время, указывается в статье, хотя западные наблюдатели и политики подчеркивают факт "партнёрства без границ" между Китаем и Россией, эта идея преувеличивает сложность китайско-российских отношений. Сама эта фраза — скорее риторический приём, чем описание того, как Пекин видит Москву.

"Китай пытался сохранять нейтралитет или даже пассивность в войне, которую он не ожидал и не приветствовал. Но такой подход не снизил напряжённость. Вместо этого, вопреки желаниям Китая, война ещё больше обострила антагонизм между великими державами: Китаем, Россией, Соединёнными Штатами и Европой. Никто не выиграл от этого исхода, и меньше всего Украина", - пишет FA.

Китай и война в Украине

Недавно The Telegraph писало, что Китай передает России дроновые технологии. Отмечалось, что в Европе открыто обвинили Пекин в фактическом содействии военной экономике РФ.

В то же время The Hill утверждает, что Китаю не нужна ни безоговорочная победа России, ни ее поражение. В Пекине хотят максимально ослабить РФ, поскольку Россия представляет для Китая гораздо более непосредственную проблему безопасности.

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