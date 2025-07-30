В столице введен І уровень опасности.

В среду, 30 июля, в Киеве ожидается непростая погода с дождями и грозами. Об этом предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

"30 июля значительный дождь, гроза", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Специалисты предупреждают, что непогода может осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В целом на Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается значительный дождь, гроза. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ожидается +20°...+25°, а в Киеве похолодает до +21°...+23°.

Когда жара в Украине ослабнет - прогноз

В некоторых регионах Украины уже сегодня станет несколько прохладнее, однако на юго-востоке жара задержится как минимум до начала августа. Лишь ближе к середине месяца там ожидается снижение температуры. Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, 30 и 31 июля температура воздуха несколько снизится. В то же время на юге страны только 31 июля возможно кратковременное ослабление жары.

В общем, в восточных и южных областях, а также на Днепропетровщине, в дальнейшем будет царить очень теплая погода с высокими температурами.

Как отмечает синоптик, по предварительным прогнозам, настоящее облегчение от жары на этих территориях может прийти 8-9 августа.

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