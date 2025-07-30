В городе с самого утра будет бушевать непогода.

В среду, 30 июля, в Харькове ожидается непростая погода с грозой и сильным ветром. об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"30 июля ожидается по городу гроза, ночью и утром порывы ветра 15 - 20 м/с, днем шквал 17 - 22 м/с", - предупреждают синоптики.

Также непогода будет бушевать и по Харьковской области. Здесь будет гроза, утром порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с, а днем местами шквал 17 - 22 м/с.

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Синпотики призвали жителей быть внимательными и осторожными. Объявлен I уровень опасности, желтый.

30 июля на Харьковщине ожидается переменная облачность. Днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы и шквалы со скоростью ветра 17-22 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха по области 32-37°, в Харькове столбики термометров покажут 34-36°.

31 июля на Харьковщине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью - кратковременный дождь, днем местами возможны небольшие дожди с грозами. Скорость ветра будет 7-12 м/с, ночью местами шквалы до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 19-24°, днем 29-34°.

1 августа ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер успокоится до 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью 18-23°, днем 30-35°.

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