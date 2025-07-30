Он добавил, что есть очень много желающих попасть именно в "Артан Х", которые постоянно пишут, звонят.

Подавляющее большинство личного состава подразделения Главного управления разведки Минобороны "Артан Х" - это осужденные по 115 статье, это умышленное убийство.

Об этом в интервью АрмияInform сказал командир штурмового подразделения "Артан Х", сформированного год назад из досрочно освобожденных добровольцев, майор Андрей Мельник с позывным "Фаворит".

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"Отбираем людей очень просто - это люди до 40 лет с максимальным желанием защищать нашу страну, которые имеют более-менее неплохую физическую форму, которые не имеют зависимостей, это что касается алкоголя и наркотических средств. Если эти все составляющие есть, то мы с радостью таких людей берем", - рассказал "Фаворит".

Военный добавил, что есть такие, кому оставалось два месяца до конца срока, и они все равно изъявили желание вступить в ряды Сил обороны, есть такие, кто половину срока там отбыл.

"Абсолютно разные есть. Также есть еще и другие статьи, где не такие большие сроки. Но вместе эти все люди себя очень хорошо показывают и воюют они очень хорошо. На сегодня одни из лучших. И каждый день это доказывают", - отметил Мельник.

Он рассказал, что сначала сам ездил по местам лишения свободы и отбирал кандидатов в "Артан Х":

"Теперь у меня уже есть в команде люди, которые на постоянной основе ездят по Украине и отбирают. В их состав входят бывшие заключенные - тоже досрочно освобожденные".

Он добавил, что есть очень много желающих попасть именно в "Артан Х", постоянно пишут, звонят.

"То есть мы обычно когда уже едем, то знаем, что у нас уже есть много желающих", - поделился военный.

"Фаворит" рассказал, что осужденные подписывают контракт и фактически считаются свободными, то есть у них здесь все то же, что и у человека, который пришел из гражданской жизни.

"Такая же зарплата, такие же условия. Многих мы уже наградили, есть и президентские награды тем, кто отличился, и ордена "За мужество", есть те, кого мы подали на Героев Украины, правда, к сожалению, посмертно", - детализировал военный.

"Фаворит" подчеркнул, что есть даже такая тенденция, что есть люди из гражданской жизни, которые хотят попасть именно в "Артан Х" и их не смущает то, что они будут служить с досрочно уволенными.

Однако, как отметил военный, не всем есть место в подразделении. "Даже не рассматриваются кандидаты по ст. 152-156, это изнасилование и сексуальное насилие. Также исключаем из рассмотрения ст. 305-324 - это незаконный оборот наркотических средств. Ну и 111 - это госизмена, также терроризм и все, кто заключен пожизненно", - детализировал "Фаворит".

"С другими статьями: изучаем дело, проводим проверку обстоятельств, если кандидат показывает, что он мотивирован", - подчеркнул он.

Осужденные на службе в ВСУ

22 июля Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила, что около 9,5 тыс. добровольцев из числа осужденных вступили в ряды ВСУ. Среди таких военнослужащих также 100 женщин.

"Около 9 с половиной тысяч осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, которые получили приговоры, служат в ВСУ. Их привлекают в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения", - говорилось в сообщении.

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