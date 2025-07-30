Отмечается, что отпускные цены доходят до 130 гривень за килограмм.

В Украине наступил сезон сбора урожая чеснока, но цены не планируют снижаться. За прошлую неделю он, наоборот, заметно подорожал.

Издание Agro News пишет, что отпускные цены на чеснок находятся в коридоре 60-130 гривень за килограмм. При этом его стоимость на рынках находится примерно на уровне прошлого года.

Цены на чеснок в супермаркетах Украины

В АТБ его можно купить по 117,95 грн/кг, но это импортный продукт.

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В Сильпо цены стартуют от 159 гривень за килограмм на китайский продукт, а украинский продают по 179 грн/кг.

В Varus чеснок продают по 124,90 гривни за килограмм.

При этом в Novus его можно купить по 119 гривень за килограмм.

Стоит отметить, что цены на овощи с июня 2024 года выросли на 24,2%. В тоже время, общий уровень потребительских цен за год – с июня 2024 по июнь 2025 года - вырос на 14,3%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

За минувшую неделю в Украине существенно выросли цены на некоторые овощи. Так, выросли цены на свеклу и морковь. При этом огурцы и сладкий перец продавались дешевле.

Что касается цен на ягоды и фрукты, то они преимущественно снижались. Так, цены на голубику упали, а как и цены на арбуз. В то же время цены на черешню, наоборот, несколько выросли.

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