Вашингтон угрожает страны большими пошлинами.

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил Китай о возможности введения высоких американских пошлин, если Пекин продолжит импортировать российскую нефть.

Как сообщает Reuters, на пресс-конференции после завершения торговых переговоров между США и Китаем Бессент заявил, что передал китайской стороне беспокойство Вашингтона из-за поставок в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 миллиардов долларов, а также из-за импорта иранской нефти.

Министр отметил, что законодательство Конгресса, которое уполномочивает Трампа взимать пошлины до 500% со стран, покупающих подсанкционную российскую нефть, побудит союзников США принять подобные меры для сокращения энергетических доходов России:

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"Поэтому я думаю, что все, кто покупает российскую нефть, на которую наложены санкции, должны быть готовы к этому".

По его словам, китайские чиновники ответили, что будут придерживаться собственной энергетической политики, поскольку Китай является суверенным государством. Бессент добавил: "Они очень серьезно относятся к суверенитету. Мы не хотим этому мешать, поэтому они согласились с тем, что готовы платить 100% пошлины".

Кроме того, американский министр предостерег вице-премьера Китая Хэ Лифэна, что дальнейшие поставки в Россию товаров, которые могут быть использованы в военном производстве, могут негативно сказаться на отношениях Пекина с Европой:

"Я указал им, что это очень вредит их имиджу в Европе, поскольку они способствуют войне на европейской границе".

Вторичные санкции США

Как известно, Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, потребляя около 2 миллионов баррелей в день. Сразу за ним следуют Индия и Турция.

Ранее американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль подали законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на импорт товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

Продвижение этого законопроекта приостановлено, поскольку президент Дональд Трамп дал России 50 дней на достижение мирного соглашения, иначе Вашингтон введет 100% "вторичные" пошлины против этих стран.

Вчера американский лидер принял решение сократить срок своего ультиматума до 10 дней.

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