В плену он провел 7 лет и 7 месяцев.

Вьетнамская война была одним из крупнейших локальных вооруженных конфликтов ХХ века и унесла десятки тысяч жизней. Одним из ее известных участников был американский военный Джеремайя Дентон.

Как рассказывается на сайте Национального архива США, 18 июля 1965 года командир ВМС США Джеремайя Э. Дентон-младший был подбит во время воздушной атаки на военный объект в Северном Вьетнаме. В тот день он попал в плен к северовьетнамским войскам, где провел 7 лет и 7 месяцев, выдерживая жестокое обращение.

Он вошел в историю благодаря смелому шагу – отправив миру важное сообщение глазами.

Видео дня

"2 мая 1966 года в рамках пропагандистской кампании северовьетнамцы организовали для него телеинтервью с японским репортером. На вопрос о его мнении относительно действий правительства США он решительно подтвердил позицию своего правительства, несмотря на указания своих похитителей; он подготовился к пыткам, которые неизбежно должны были последовать. Во время разговора перед камерой он моргнул глазами, передавая слово "T-O-R-T-U-R-E" (пытки) с помощью азбуки Морзе", – говорится в сообщении.

Впоследствии эта видеозапись получила широкую огласку. Ее просмотрела и военная разведка США. Переданное Дентоном слово было для структуры первым четким подтверждением того, что военнопленных из армии США подвергали пыткам. Запись того интервью хранится в Специальном медиаархиве – Архиве Центрального разведывательного управления.

Отмечается, что Дентона освободили из плена 12 февраля 1973 года. После отставки из ВМС США в звании контр-адмирала он был избран в Сенат США. Там он работал с 1981 по 1987 год.

Вьетнамская война

Вьетнамская война была масштабным вооруженным конфликтом, который длился с 1955 по 1975 год. Основное противостояние происходило между коммунистическим Северным Вьетнамом и его союзниками (среди них была и КНР, а также СССР), и Южным Вьетнамом, который поддерживался США и другими антикоммунистическими странами.

После 20 лет боев и падения Сайгона под ударами северо-вьетнамских и партизанских войск Вьетконга Северный Вьетнам захватил контроль над всей территорией страны.

Американские войска формально вступили в войну в 1965 году, а вышли из Южного Вьетнама после подписания Парижского соглашения в 1973 году.

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