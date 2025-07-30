Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет прилететь в США

Американский лидер отметил, что глава КНР желает встретиться с ним. Это может произойти уже в этом году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин собирается приехать в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление он сделал в интервью для Breitbart News.

Как отмечает Трамп, лидер КНР настойчиво добивается личной встречи с ним в ближайшее время. Это может произойти уже в этом году либо в Китае, либо в Белом доме.

"(Си - УНИАН) хочет, чтобы я поехал туда (в Китай - УНИАН), и он собирается приехать (в США - УНИАН)", - заявления в Трамп.

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США и Китай - другие заявления Трампа

Как сообщал УНИАН, только вчера Дональд Трамп заявил, что не стремится к встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. Таким образом он опроверг сообщения о том, что переговоры между странами по тарифам, которые происходят на этой неделе, могут заложить основу для встречи лидеров.

Он отметил, что может поехать в Китай, но "только по приглашению президента Си, которое было продлено".

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