Повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.

Ночью россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине, в результате чего повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.

Об этом сообщила Укрзализныця. Отмечается, что пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие.

В то же время из-за повреждения инфраструктуры утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом:

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№6272 будет курсировать по маршруту Варваровка - Лозовая (вместо Синельниково-1 - Лозовая);

№6277 будет курсировать по маршруту Лозовая - Варваровка (вместо Лозовая - Днепр);

№7010 будет курсировать по маршруту Каменское - Орловщина (вместо Каменское - Краматорск);

№6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2- Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 - Лозовая).

"Пошли на это из соображений безопасности и для возможности оперативно отремонтировать повреждения", - объясняют у перевозчика.

Атаки на Днепропетровскую область

В марте Россия осуществила атаку по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Сначала удар был нанесен баллистической ракетой. Сообщалось, что ранения получили четверо железнодорожников, но на движение пассажирских поездов влияния не было. И через некоторое время враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. Тогда сообщалось об обесточенных участках, но движение поездов курсировало по графику.

За несколько дней до этого был еще один удар по Днепропетровщине, в результате которого была повреждена инфраструктура "Укрзализныци".

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