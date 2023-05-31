С 9 марта россияне могли накопить максимум 350 ракет, отметил обозреватель.

Ракеты у российских войск не закончатся никогда, учитывая то, что они их производят. Вместе с тем, у РФ уже на порядок меньше ракет, чем по состоянию на 23 февраля 2022 года, и восстановить этот потенциал россияне не смогут.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, на сегодняшний день Россия может производить ракеты Х-101/555, "Калибр", "Искандер", Х-59, Х-31, Х-38, "Кинжал" и т.д.

По его подсчетам, с 9 марта россияне могли накопить максимум 350 ракет: "Но я больше склоняюсь к среднему показателю накопления - 250-270 ракет".

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При этом эксперт напомнил, что с 28 апреля по 29 мая по Украине было запущено 198 ракет разной номенклатуры, из которых 177 были сбиты.

Сколько у России ракет - актуальное

На днях военный эксперт Олег Жданов признал, что прогнозы в конце прошлого года о том, что у России вот-вот закончатся ракеты, основывались на недостоверной информации и в итоге оказались ложными.

А майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что у РФ осталось около 15% ракет от того количества, которым они располагали на начало полномасштабного вторжения в Украину.

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