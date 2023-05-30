Появились подробности пакета, о котором объявят уже завтра.

В среду, 31 мая, США анонсируют передачу Украине военной помощи в рамках нового пакета. В него войдут ракеты Zuni и ряд другого необходимого вооружения.

Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бебб в Twitter. По ее словам, информацию о новом пакете помощи ей подтвердили в Пентагоне.

"Представители министерства обороны сказали мне, что США окажут дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра", - пишет она.

По данным журналистки, в пакет войдут:

снаряды для ЗРК Patriot;

артиллерийские снаряды;

снаряды для РСЗО HIMARS;

неуправляемые ракеты воздух-земля Zuni;

системы ПВО Avenger;

ПЗРК Stinger.

Военная помощь Украине

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на "Рамштайне" согласовали выделение пакета военной помощи Украине. По его словам, речь идет о поддержке на 65 миллиардов долларов.

Затем в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины на общую сумму до 300 миллионов долларов. Деталей пакета тогда не сообщалось.

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