В среду, 31 мая, США анонсируют передачу Украине военной помощи в рамках нового пакета. В него войдут ракеты Zuni и ряд другого необходимого вооружения.
Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бебб в Twitter. По ее словам, информацию о новом пакете помощи ей подтвердили в Пентагоне.
"Представители министерства обороны сказали мне, что США окажут дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра", - пишет она.
По данным журналистки, в пакет войдут:
- снаряды для ЗРК Patriot;
- артиллерийские снаряды;
- снаряды для РСЗО HIMARS;
- неуправляемые ракеты воздух-земля Zuni;
- системы ПВО Avenger;
- ПЗРК Stinger.
Военная помощь Украине
Недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на "Рамштайне" согласовали выделение пакета военной помощи Украине. По его словам, речь идет о поддержке на 65 миллиардов долларов.
Затем в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины на общую сумму до 300 миллионов долларов. Деталей пакета тогда не сообщалось.