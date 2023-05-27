Россия способна производить до 50-60 ракет в месяц, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов признал, что прогнозы в конце прошлого года о том, что у России вот-вот закончатся ракеты, основывались на недостоверной информации и в итоге оказались ложными.

"Такое впечатление создавалось в конце года по тем данным, которые были опубликованы. Потом наше управление разведки их подкорректировало и сказало, что РФ даже в условиях санкций и экономической ситуации, к сожалению, может обеспечить себя 50-60 ракетами в месяц. Это в основном крылатые ракеты. Хотя и баллистику они тоже могут делать, - заявил он. - К сожалению, они подкапливают ракеты".

По его словам, россияне способны изготавливать ракеты "Искандер" и "Кинжал".

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Также Жданов напомнил, что у России осталось еще очень много ракет Х-22: "Это тоже аэробаллистическая ракета, хотя ее и относят к крылатым. Но она идет по баллистической траектории. Она самая неточная, но их осталось очень много. И топливо к ним есть".

Сколько ракет у России - актуальное

По словам обозревателя Александра Коваленко, Россия уже истратила весь боекомплект, который копила в период с 9 марта по 28 апреля: "Реализовывать массированные ракетные удары, количественно более 50 единиц, российские войска в ближайшее время не смогут. Только если возьмёт паузу в 2-3 недели и накопят необходимый боекомплект".

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что у России осталось около 15% ракет от того количества, которые были в начале полномасштабного вторжения.