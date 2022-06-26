Специалисты говорят, что девочке повезло, ведь раны не глубокие.

7-летняя девочка, которую спасатели достали из-под завалов дома в Шевченковском районе столицы, разрушенном в результате ракетного удара РФ, находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на врачей столичного "Охмадета".

Дежурный врач-хирург Сергей Никонов отметил, что у ребенка несколько поверхностных ран шеи, околоушного участка, ушибы туловища, конечностей, лица, ссадины, сотрясение головного мозга, порез слизистой нижней губы. Ее состояние стабильное, угрозы для жизни нет.

"Две большие раны, одна на шее, одна за ухом, во рту... Девочке повезло, что раны не глубокие, не задело глубокие сосуды шеи... С точки зрения косметики, там все будет хорошо", — рассказал челюстно-лицевой хирург "Охматдета" Анатолий Тимошенко.

По словам медиков, сейчас девочка находится в сознании. Рядом с ней взрослый.

Враг ударил ракетами по Киевщине: что известно

Как сообщал УНИАН, утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. Впоследствии информацию об этом подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

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