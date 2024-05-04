На Закарпатье ромы заблокировали здание ТЦК: раздавались выстрелы (видео)

Причиной стала якобы мобилизация мужчины, который не может служить по состоянию здоровья.

В ночь на 4 мая в Виноградове Закарпатской области произошел конфликт со стрельбой между ромами и работниками ТЦК.

Как сообщает местное издание "Закарпатье 24" со ссылкой на информированные источники, беспорядки произошли из-за мобилизации мужчины из села Онок Береговского района.

Как сообщили жители села, представители ТЦК мобилизовали их односельчанина, которого утром 3 мая остановили на местном базаре. Ромы утверждают, что мужчина болен и не может быть мобилизован.

Видео дня

Вечером 3 мая ромы прибыли на территорию центра и заблокировали выезд из военкомата. На видео слышны характерные звуки выстрелов, после чего люди начали разбегаться. Официально инцидент пока не комментируют ни полиция, ни региональный ТЦК.

Другие инциденты с ТЦК

Как сообщал УНИАН, представители территориального центра комплектования задержали двух медицинских физиков онкологического центра Первого медобъединения Львова для уточнения учетных данных.

Эти действия привели к тому, что работа центра просто остановилась. 100 онкобольных людей не могут проходить облучение из-за действий ТЦК.

Недавно Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины сообщила, что работники ТЦК незаконно задержали в Закарпатской области водителей нескольких грузовиков, которые осуществляли транзитную перевозку товаров из Европы в Украину. Их быстро мобилизовали и направили для прохождения военной службы в воинские части.

В Закарпатском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что водители грузовиков такие же граждане Украины как и другие. Они должны иметь при себе необходимые военно-учетные документы. Если их нет в наличии, в таких случаях военнообязанным предлагают проехать в ТЦК для уточнения данных.

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