Рассказываем, когда закончится учебный процесс и пройдет последний звонок в Украине.

Последний звонок в Украине 2024 пройдет в условиях войны. Из-за военных действий школы, согласно решению Минобразования и науки Украины, могут самостоятельно устанавливать даты каникул в зависимости от ситуации в регионе. Рассказываем, когда планируется последний звонок 2024 в большинстве учебных заведений.

Когда звучит последний звонок в 2024 году

Учебный год в школах, согласно постановлению Кабмина №782 начался, как и обычно, 1 сентября 2023 года, но вот продлится он на месяц дольше - до 28 июня 2024 года. Таковы общие рекомендации относительно образовательного процесса, но вместе с тем, в Минобразования отмечают, что дату завершения учебного года могут на местах определять педсоветы и руководители школ - в зависимости от уровня образовательных потерь. Но праздник последнего звонка не будет зависеть от этого, его в этом году планируют провести раньше, чем в прошлом - в конце мая.

Последний звонок 2024, независимо от продолжительности учебного года, в большинстве школ прозвучит 31 мая. Видео дня

До 28 июня же может продолжаться аттестация, компенсаторные занятия и другие мероприятия образовательной программы в учебных заведениях, где, к примеру, образовательный процесс часто прерывался из-за обстрелов. В некоторых городах, например в Харькове, дополнительные занятия предлагают также проводить в августе.

Когда выпускной у 9 классов 2024 и когда выпускаются 11-е

Что касается выпускных, то с ними также определились еще не все школы - эти даты также зависят от учебного процесса. Из того, что известно сейчас:

выпускной у 9 классов планируют провести 7 июня;

выпускной у 11 классов - 15 июня.

Опять-таки, время проведения этих мероприятий будет зависеть от ситуации в том или ином регионе.

Ранее мы рассказывали, когда летние каникулы 2024 в Украине - что об этом известно.

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