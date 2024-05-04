7 мая в Мальме состоится первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2024". 15 стран-участников уже готовятся представить свои номера и заполучить любовь европейских слушателей.
Известно, что в первом полуфинале выступят alyona alyona и Jerry Heil. Они пятыми выйдут на сцену и зажгут песней "Teresa&Maria". К слову, их номер на конкурс готовила украинка Таня Муиньо.
Порядок выступлений в первом полуфинале:
1. Кипр - Силия Капсис
2. Сербия - Тея Дора
3. Литва - Сильвестр Белт
4. Ирландия - Bambie Thug
5. Украина - Alyona Alyona и Jerry Heil
6. Польша - LUNA
7. Хорватия - Baby Lasagna
8. Исландия - Хера Бьёрк
9. Словения - Raiven
10. Финляндия - Windows95man
11. Молдова - Наталья Барбу
12. Азербайджан - Fahree и Илькин Довлатов
13. Австралия - Electric Fields
14. Португалия - Iolanda
15. Люксембург - TALI
Прогнозы букмекеров
Прогнозы букмекеров меняются едва ли не каждый день. Долгое время и фаворитом был певец Nemo с песней "The Code", который будет представлять Швейцарию, но исполнитель Baby Lasagna с хитом "Rim Tim Tagi Dim" неожиданно подвинул конкурента. Его шансы на победу составляют 23%, в то же время у Nemo – 18%. Тройку фаворитов закрывает Украина.