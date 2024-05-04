В первом полуфинале выступят 15 стран.

7 мая в Мальме состоится первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2024". 15 стран-участников уже готовятся представить свои номера и заполучить любовь европейских слушателей.

Известно, что в первом полуфинале выступят alyona alyona и Jerry Heil. Они пятыми выйдут на сцену и зажгут песней "Teresa&Maria". К слову, их номер на конкурс готовила украинка Таня Муиньо.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

1. Кипр - Силия Капсис

2. Сербия - Тея Дора

3. Литва - Сильвестр Белт

4. Ирландия - Bambie Thug

5. Украина - Alyona Alyona и Jerry Heil

6. Польша - LUNA

7. Хорватия - Baby Lasagna

8. Исландия - Хера Бьёрк

9. Словения - Raiven

10. Финляндия - Windows95man

11. Молдова - Наталья Барбу

12. Азербайджан - Fahree и Илькин Довлатов

13. Австралия - Electric Fields

14. Португалия - Iolanda

15. Люксембург - TALI

Прогнозы букмекеров

Прогнозы букмекеров меняются едва ли не каждый день. Долгое время и фаворитом был певец Nemo с песней "The Code", который будет представлять Швейцарию, но исполнитель Baby Lasagna с хитом "Rim Tim Tagi Dim" неожиданно подвинул конкурента. Его шансы на победу составляют 23%, в то же время у Nemo – 18%. Тройку фаворитов закрывает Украина.

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