Оба не скрывают, что захватчик пошел убивать украинцев только ради денег.

Российский оккупант Алексей Воронин пошел убивать украинцев из-за долгов и кредитов. Домой захватчик вернулся без конечности, но радуется, что получил миллионы компенсации и купил квартиру.

Историю "трехсотого" оккупанта рассказал российский проект "Важные истории". В разговоре с журналистами Алексей рассказал, что жил за чертой бедности, пока не подписал контракт и не попал в Украину. Мать оккупанта тоже радуется, что он теперь без конечности, но с квартирой.

"Он сразу мне позвонил и сказал: "Мама, я иду на войну". Не отговаривала, просто ревела. Говорил: "Мама, все равно надо ехать, кредиты же платить надо", - поделилась россиянка.

Оккупант заявил, что пошел на фронт с мыслью "вдруг повезет", но признается, что не пошел бы, если бы имел право выбора.

"Может, и хорошо, что он стал на мину. Остался жив. Все ребята, которые с ним были, все погибли", - добавила мать оккупанта.

Сам Алексей радуется, что получил 4 млн рублей, купил квартиру и сделал ремонт. Оккупант говорит: "Не жалею о том, что уже произошло. Зато у меня теперь есть все, о чем я думал и мечтал".

Другие странные новости "русского мира"

Как сообщал УНИАН, в России оккупантов офицерского состава заочно похоронили: их родственникам рассылают именные урны для праха, хотя сами военные РФ еще живы.

Об этом свидетельствует история матери оккупанта, который участвует в войне против Украины в качестве "боевого медика". В одной из групп в социальных сетях, посвященных теме "СВО", она пожаловалась, что получила домой похоронную урну.

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