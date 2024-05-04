Решение Кабмина касается работников железнодорожного транспорта.

Кабинет министров продлил срок бронирования военнообязанных железнодорожников на один месяц. Такие изменения утверждены постановлением №492 от 3 мая о некоторых вопросах бронирования военнообязанных работников железнодорожного транспорта.

"Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта... которые не закончились на день принятия этого постановления, продолжаются автоматически на один месяц", – говорится в правительственном документе.

Постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Министерства экономики согласно постановлению Кабмина от 27 января 2023 г. № 76 о некоторых вопросах реализации положений закона о мобилизационной подготовке и мобилизации относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации на военное время.

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Бронирование военнообязанных

Бронь - это особая отсрочка от мобилизации, предоставляемая работодателем для обеспечения функционирования особо важных предприятий. Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать.

Ранее в Минобороны заявили, что не все госслужащие будут иметь бронирование от мобилизации. Государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

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