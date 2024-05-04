Французский депутат рассказал, какие бомбы адаптируют к самолетам F-16, которые должны предоставить нашему государству.

Поставленные Украине истребители F-16 смогут использовать новейшие французские высокоточные авиационные бомбы AASM Hammer.

Об этом заявил депутат французского парламента, председатель комиссии по вопросам обороны и вооруженных сил Томас Гасиллуд. "Проводится значительная работа по адаптации бомб AASM Hammer к самолетам F-16, которые будут доставлены в Украину", - сказал он в эфире канала LCI.

Слухи о вероятной интеграции бомб AASM в украинские F-16 ходят уже давно: новое сообщение можно считать окончательным подтверждением ранее заявленных данных.

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Бомба AASM Hammer - что о ней надо знать

AASM представляет собой комплект модернизации для обычных неуправляемых авиабомб, которые свободно падают. Дальность Hammer составляет примерно 70 км. Модульность предусматривает возможность интеграции различных блоков наведения и различных авиационных бомб.

Отметим, что Украина уже использует AASM на фронте. Их носителями выступают, в частности, советские истребители Су-27. Штатными носителями этих боеприпасов являются французские самолеты Mirage 2000D и Dassault Rafale.

Что надо знать об истребителе F-16 - новости

F-16 является одномоторным легким многоцелевым истребителем, разработанным компанией General Dynamics для Воздушных сил США.

Самолет F-16 является наиболее массовым истребителем четвертого поколения: по состоянию на 2018 год построили более 4 600 таких машин. И хотя это достаточно старый самолет, улучшенные версии истребителя пользуются спросом на мировом рынке и сейчас.

Напомним, в этом году Украина должна получить первые F-16. Также ожидается прибытие украинских пилотов, которые научились управлять этим самолетом.

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