Россияне больше всего атаковали под Авдеевкой: Генштаб раскрыл ситуацию на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Активнее всего россияне атаковали на двух направлениях Донбасса.
Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, враг нанес 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме того, ночью РФ запустила по Украине 13 "шахедов".
На Купянском направлении наши воины отбили 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении отражено 7 атак, осуществленных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Торского Донецкой области.
На Бахмутском направлении воины отбили 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клещеевка и Андреевка в Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отбили 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 11 безуспешных атак.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, в ночь на субботу, 4 мая, российские оккупанты запустили по украинской территории 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 и четыре зенитные управляемые ракеты С-300.
Все пуски противник осуществлял из Белгородской области. Все дроны-камикадзе были ликвидированы.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий предупредил, что на Пасху 2024 (будет отмечаться 5 мая) захватчики могут осуществить массированные ракетные атаки и провокации.