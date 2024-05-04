Россияне больше всего атаковали под Авдеевкой: Генштаб раскрыл ситуацию на фронте

Кроме того, оккупанты активно наступали на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Активнее всего россияне атаковали на двух направлениях Донбасса.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, враг нанес 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме того, ночью РФ запустила по Украине 13 "шахедов".

На Купянском направлении наши воины отбили 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.

Видео дня

На Лиманском направлении отражено 7 атак, осуществленных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении воины отбили 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клещеевка и Андреевка в Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 11 безуспешных атак.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на субботу, 4 мая, российские оккупанты запустили по украинской территории 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 и четыре зенитные управляемые ракеты С-300.

Все пуски противник осуществлял из Белгородской области. Все дроны-камикадзе были ликвидированы.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий предупредил, что на Пасху 2024 (будет отмечаться 5 мая) захватчики могут осуществить массированные ракетные атаки и провокации.

Вас также могут заинтересовать новости: