Россияне больше всего атаковали под Авдеевкой: Генштаб раскрыл ситуацию на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Активнее всего россияне атаковали на двух направлениях Донбасса.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, враг нанес 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме того, ночью РФ запустила по Украине 13 "шахедов".

На Купянском направлении наши воины отбили 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении отражено 7 атак, осуществленных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении воины отбили 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клещеевка и Андреевка в Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 11 безуспешных атак.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.

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