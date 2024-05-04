Женщина попала в поле зрения во время осмотра трофейной заморской техники.

В Москве для россиян устроили "праздник трофеев" перед сакральным 9 мая. Посмотреть на западную технику пришли самые ярые сторонники "русского мира".

Как сообщает LUXTA, среди толпы заметили неугомонную женщину, которая устроила собственную "показательную месть" западной технике. Россиянка снимала броню на планшет и показывала неприличный жест.

На уточняющий вопрос, кому адресован жест, россиянка самодовольно ответила: "Это "Абрамсу" гребаному. Гореть им в аду вместе с экипажем".

Канал иронично добавил, что "бабка-комсомолка решила взглянуть на трофейную заморскую технику". "Как мало советским людям надо для счастья", - добавил канал.

Другие странные новости "русского мира"

Как сообщал УНИАН, в России оккупантов офицерского состава заочно похоронили: их родственникам рассылают именные урны для праха, хотя сами военные РФ еще живы.

Об этом свидетельствует история матери оккупанта, который участвует в войне против Украины в качестве "боевого медика". В одной из групп в социальных сетях, посвященных теме "СВО", она пожаловалась, что получила домой похоронную урну.

Кроме того, УНИАН рассказывал, как российский оккупант Алексей Воронин пошел убивать украинцев из-за долгов и кредитов. Домой захватчик вернулся без конечности, но радуется, что получил миллионы компенсации и купил квартиру.

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