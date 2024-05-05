Оккупанты выпрашивают у волонтеров дробовики, чтобы сбивать дроны.

Российские оккупанты учатся уворачиваться от тысяч украинских FPV-дронов и выпрашивают у волонтеров дробовики.

Как пишет Forbes, ВСУ бросают на российские позиции примерно 100 тысяч FPV-дронов каждый месяц. При этом российские средства РЭБ против беспилотников работают не очень хорошо, и системы ПВО не справляются с защитой. Поэтому для того, чтобы сбивать украинские БПЛА, российские военные используют дробовики.

"Дробовик, стреляющий картечью, - достойное оружие для обороны. В конце концов, двухфунтовый FPV-беспилотник по размеру и скорости примерно равен птице. Быстрый стрелок может охотиться на FPV-беспилотник, как на утку", - пишет Forbes.

Видео дня

В то же время, хотя российской армии поставляют некоторое количество дробовиков для защиты от дронов, но их недостаточно. Как отмечает издание, по крайней мере один солдат попросил гражданских купить для него дробовик и отправить его на передовую.

"То, что солдату приходится умолять друзей прислать ему ружье, подчеркивает, что Кремль пытается приобрести большое количество ружей по военным каналам и оснастить достаточное количество фронтовых подразделений, чтобы обеспечить надежную защиту от беспилотников", - пишет Forbes.

Кроме того, в качестве последнего средства, по крайней мере, одно российское подразделение обучает своих солдат бегать по кругу в попытке увернуться от приближающихся дронов FPV. Видео такой тренировки выложил в сеть украинский эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов.

При этом в сети есть множество видео, которые демонстрируют безуспешные попытки российских войск уклониться от дрона за мгновение до взрыва.

Как объясняет эксперт по беспилотникам Сэмюэл Бендетт, если FPV взрывается в непосредственной близости, он все равно может ранить и покалечить, даже если первоначальный удар дрона будет неудачным,

"Они просто сжигают нас… Всего один взорвавшийся беспилотник разрывает вас на части", - отмечает российский солдат.

FPV-дроны на фронте

Во время войны против РФ дроны различных типов занимают одну из ведущих ролей для уничтожения, в частности, техники противника и разных объектов.

Так, за прошлый месяц украинские FPV-дроны стоимостью 15,5 тысяч долларов за прошлый месяц уничтожили технику оккупантов на сумму 65 миллионов долларов - ТОС-1А "Солнцепек", десятки танков и пушки.

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