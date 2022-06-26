Информацию о взрывах уже подтвердил Виталий Кличко.

Утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киев услышали несколько взрывов. Позже информацию об этом подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Так, в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что жители некоторых городов видели ракеты, которые пролетали в сторону Киева. Впоследствии сообщалось о том, что в столице прогремели взрывы. После этого информацию прокомментировал мэр Виталий Кличко.

Он подтвердил взрывы и отметил, что они прозвучали в Шевченковском районе. Судя по информации от Кличко, во время "прилетов" могли пострадать люди, ведь на место инцидентов следуют врачи.

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели следуют на место. Более подробная информация - впоследствии", - сообщил он.

После этого Кличко также добавил, что врачи и спасатели уже прибыли на место инцидента. Он рассказал, что специалисты эвакуируют людей из двух домов.

Ранее УНИАН уже сообщал, Зеленский назвал вчерашние массированные удары врага "ракетной показухой".

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