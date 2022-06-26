Утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киев услышали несколько взрывов. Позже информацию об этом подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.
Об этом он написал на своей странице в Telegram.
Так, в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что жители некоторых городов видели ракеты, которые пролетали в сторону Киева. Впоследствии сообщалось о том, что в столице прогремели взрывы. После этого информацию прокомментировал мэр Виталий Кличко.
Он подтвердил взрывы и отметил, что они прозвучали в Шевченковском районе. Судя по информации от Кличко, во время "прилетов" могли пострадать люди, ведь на место инцидентов следуют врачи.
"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели следуют на место. Более подробная информация - впоследствии", - сообщил он.
После этого Кличко также добавил, что врачи и спасатели уже прибыли на место инцидента. Он рассказал, что специалисты эвакуируют людей из двух домов.
Ранее УНИАН уже сообщал, Зеленский назвал вчерашние массированные удары врага "ракетной показухой".