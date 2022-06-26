Загорелся 9-этажный дом, частично разрушены три верхних этажа.

В результате вражеского обстрела в Шевченковском районе столицы, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре в 9-этажном доме поступило спасателям 26 июня в 06:29. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, бойцы установили, что в результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Площадь возгорания - 300 кв. м.

"Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте задействовано 19 ед. пожарной техники и 67 чел. личного состава", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Киеву: что известно

Утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что жители некоторых городов видели ракеты, которые пролетали в сторону Киева.

После этого информацию прокомментировал мэр Виталий Кличко. Он подтвердил взрывы и отметил, что они прозвучали в Шевченковском районе. Судя по информации от Кличко, во время "прилетов" могли пострадать люди, ведь на место инцидентов следуют врачи.

Специалисты эвакуируют людей из двух домов.

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