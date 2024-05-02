4 мая вступает в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту - документ предусматривает отмену статуса "ограниченно годен к военной службе".

С 4 мая вступает в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту. Согласно ему статуса "ограниченно годен" больше не будет, а все военнообязанные мужчины, имеющие его, обязаны пройти повторную медкомиссию. В то же время отмена статуса "ограниченно годный к военной службе" не означает, что они автоматически становятся годными.

Статус "ограниченно годный" отменяют - что это значит

Согласно закону, подписанному президентом, у военнообязанных теперь будет два статуса: годен к военной службе и непригоден к военной службе. Мужчины в возрасте 18-60 лет, которые до этого имели статус "ограниченно пригодный", теперь должны снова пройти ВВК (военно-врачебную комиссию). Это полагается сделать в течение 9 месяцев, то есть, до 4 февраля 2025 года. В частности это касается мужчин призывного возраста, которые получили инвалидность II или III группы после 24 февраля 2022 года - кроме военных, говорит новый закон о мобилизации в Украине.

Медкомиссия должна будет дать только два вывода: пригоден или непригоден. Но сама пригодность будет делиться на категории:

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полностью пригоден;

пригоден к службе в военном вузе, ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригоден к службе в Десантно-штурмовых войсках, Морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназначения, плавсоставе и т. д.;

пригоден по отдельным специальностям (например, сюда относятся кандидаты на поступление в ВВН3);

пригоден для выполнения специфических задач.

Но пока необходимых критериев, чтобы определять степень пригодности нет - они появятся после того, как подзаконные нормативно-правовые акты (в частности приказ № 402 Минобороны Украины), приведут в соответствие с новым законом. До этого у ВВК нет правовой основы, чтобы действовать по нормам нового закона №10313.

Правительство обязано в течение трех месяцев после того, как закон вступит в силу, принять нормативно-правовые акты для его реализации и согласовать с ним другие свои акты и акты министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Тех, кого после повторного прохождения ВВК признают непригодными, уволят со службы и исключат из военного учета. Те, кто будет признан годным, будут служить в соответствии с категорией пригодности.

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