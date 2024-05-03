Узнайте, что вас ждет в воскресенье.

Эзотерики составили гороскоп на воскресенье, 4 мая, по картам Таро. День обещает быть веселым и эмоциональным для некоторых знаков Зодиака.

Овен

Вам может поступить очень выгодное предложение по работе, но оно может быть достаточно рискованным. Хорошо подумайте и если вы готовы пойти на риск, то соглашайтесь.

Видео дня

Телец

В этот день вы можете проявить свои лидерские качества. Благодаря этому вы склоните на свою сторону единомышленников, с которыми сможете достичь новых карьерных высот.

Близнецы

Ваше настроение будет меняться весь день. Слезы сменят радость и наоборот. Постарайтесь не срываться на своих близких и коллегах, чтобы не было конфликтных ситуаций.

Рак

Вы можете оказаться в достаточно сложной ситуации. Выйти из нее вам поможет неожиданный человек. Он придет в вашу жизнь, чтобы спасти вас и указать правильный путь.

Лев

Львы, посвятите этот день заботе о себе. Сходите на массаж, прочтите книгу, прогуляйтесь на свежем воздухе. Все это поможет вам перезагрузиться и лучше познать себя и свое тело.

Дева

В целом это воскресенье будет для вас максимально спокойным. Просто плывите по течению и наслаждайтесь тем, что в вашей жизни нет никаких потрясений.

Весы

Завтра Весы могут наладить свою личную жизнь. Как говорят астрологи, одинокие представители этого знака Зодиака могут встретить свою судьбу, а семейные - выйти на новый уровень.

Скорпион

Скорпионам захочется побыть наедине с собой и своими мыслями. Это отличное время для саморефлексии. Кроме того, вы можете обдумать планы на будущее.

Стрелец

Стрельцам не стоит забывать об утренней зарядке, потому что она подарит вам бодрость на весь день. Кроме того, вы можете записаться в спортзал, чтобы улучшить свою физическую форму и выносливость.

Козерог

Вам следует быть внимательными к своим финансам, особенно при походе на шоппинг, чтобы избежать непредвиденных трат, которые могут вызвать разочарование.

Водолей

Водолеи будут замечать детали. Это поможет вам лучше понять ситуацию и найти из нее выход. Прислушивайтесь к своей интуиции, потому что она весь день будет давать вам определенные сигналы.

Рыбы

Будьте осторожны в высказываниях, потому что слово - не воробей. Вы можете больно задеть других людей своей резкостью и прямолинейностью. Будьте более лояльными.

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